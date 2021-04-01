В Киеве разрешили с апреля по ноябрь ездить со скоростью 80 км/ч - список быстрых дорог столицы

В Киеве с 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешили повышение скорости движения до 80 км/ч.
Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, это решение было принято после общественного резонанса, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде дорог города, передает пресс-служба КГГА.
Повышение скорости разрешат на таких участках:
"Вместе с тем совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима,. Это учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018", – резюмировал Поворозник.