Украина В Киеве разрешили с апреля по ноябрь ездить со скоростью 80 км/ч - список быстрых дорог столицы

2021-04-01 14:00

В Киеве с 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешили повышение скорости движения до 80 км/ч.

 Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, это решение было принято после общественного резонанса, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде дорог города, передает пресс-служба КГГА.

Повышение скорости разрешат на таких участках:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Вместе с тем совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима,. Это учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018", – резюмировал Поворозник.

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