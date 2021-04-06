Китайская компания Orion Star Technology Co. Ltd разработала робота-баристу Zhi Ka Master, сообщает Yanko Design.
Zhi Ka Master – это шестиосевой робот, который имеет две руки и может выполнять сложные задачи, например, приготовить кофе или чай, как это делает обычный человек.
Интегрированное программное обеспечение позволяет ему совершать процесс самостоятельно – без вмешательства человека.
В устройстве установлена RGB-камера, а сам робот способен давать обратную связь в реальном времени.
Также у Zhi Ka Master есть аварийная кнопка, которая сразу прекращает его работу.