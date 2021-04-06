Фото-видео фото В Китае построили первого робота-баристу, способного работать без вмешательства человека

2021-04-06 15:21

Китайская компания Orion Star Technology Co. Ltd разработала робота-баристу Zhi Ka Master, сообщает Yanko Design.

Zhi Ka Master – это шестиосевой робот, который имеет две руки и может выполнять сложные задачи, например, приготовить кофе или чай, как это делает обычный человек.

Интегрированное программное обеспечение позволяет ему совершать процесс самостоятельно – без вмешательства человека.

В устройстве установлена RGB-камера, а сам робот способен давать обратную связь в реальном времени.

Также у Zhi Ka Master есть аварийная кнопка, которая сразу прекращает его работу.