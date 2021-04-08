Детали МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПОДТВЕРДИЛО УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ОГНЯ: ТОЛЬКО ПО ПРИКАЗУ РУКОВОДСТВА ВСУ!

2021-04-08 15:37

Из опубликованного ранее заявления Минобороны Украины наконец-то стали понятны условия открытия ответного огня: только по приказу руководства ВСУ и только после неудачной попытки прямого взаимодействия по оперативному предотвращению нарушений.

Об этом пишет Владислав Мулык на своей странице в Facebook.

Это снимает двусмысленность, ведь ранее заявление Минобороны о соблюдении договоренностей по усилению перемирия было искажено: из него следовало, что каждый солдат ВСУ мог по своему усмотрению открывать огонь, что, разумеется, провоцировало усиленные обстрелы на Донбассе.

Также четко видно, что подразумевается прямое взаимодействие ВСУ и вооруженных формирований ОРДЛО, которые отвечают за соблюдение перемирия на земле. Мировая практика урегулирования конфликтов показывает, что это эффективный путь на земле и правильный дипломатический путь ведения переговоров.

Исходя из сообщений об итогах внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы, непонятно, долго ли просуществуют обе упомянутые договоренности, поскольку, похоже, украинская власть предпринимает попытки их аннулировать в угоду политическим интересам.

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Детали

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