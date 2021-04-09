Детали Бутусов раскрыл детали похищения Чауса: работали сотрудники ГУР

2021-04-09 17:26

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что судью Николая Чауса похитили в столице Молдовы и перевезли в Украину сотрудники ГУР Министерства обороны, информирует сайт wz.lviv.ua.

Это вроде было сделано по команде из Офиса Зеленского. Задача этой "спецоперации" –дискредитация одного из главных свидетелей "Вагнергейта" экс-начальника ГУР Василия Бурбы.

Юрий Бутусов отмечает – в НАБУ, которое расследует дело о взяточничестве Чауса, не понимают, зачем его надо было похищать за несколько недель до решения о его экстрадиции.

"Единственная причина – это попытка "привязать" к Чаусу экс-начальника ГУР Василия Бурбу. И сделать это надо до выхода международного расследования Bellingcat о срыве спецоперации по захвату боевиков с ЧВК Вагнера", – убежден Юрий Бутусов.

"Именно поэтому руководитель Офиса Зеленского Ермак пытается найти любой компромат на свидетелей по этому делу", – отмечает журналист.

Детали похищения Чауса также публикует "Слидство.Инфо". Журналисты-расследователи совместно с коллегами молдавского издания RISE Moldova публикуют первую часть масштабного расследования.

"История с похищением украинского судьи в Молдове достаточно четко просматривается след украинских спецслужб и бывших силовиков. Они почти одновременно прибыли в Молдову и оставили ее, а двое из них сами подтвердили журналистам, что находились в Молдове именно в то время, когда произошло похищение Чауса", – пишут журналисты.

Они также назвали фамилии возможных похитителей Чауса, двое из которых имеют отношение к ГУР Минобороны – это Юрий Коваленко и Андрей Куценко, который въехал в Молдову по паспорту на имя Эдуарда Ставицкого, полученного месяц назад.

"По состоянию на 2018-й год Юрий Коваленко, согласно полученным нами данным, указывал местом жительства улицу Электриков, 33 на Рыбальском полуострове столицы. По этому же адресу находится Главное управление разведки Министерства обороны Украины", – пишут расследователи.

"Анкетные данные Андрея Куценко, полученные журналистами "Слидства.Инфо", также свидетельствуют о его связи с разведкой. В 2000-х годах он был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это – официальный адрес Министерства обороны Украины. Там также расположена одна из воинских частей. В полученных документах отмечается, что Андрея Куценко в 2009 году приняли на службу в военную часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и вышеупомянутый Юрий Коваленко", – говорится в статье.

Еще несколько фигурантов скандала находились в Молдове одновременно с Коваленко и Куценко и пересекли украинскую границу как раз во время похищения Чауса.

По данным Бутусова, Чаус уже четверо суток находится в Украине.

"Его не показывают до тех пор, пока не сойдут синяки и другие следы избиения. По версии Бутусова, власть хочет представить его похищения как добровольную сдачу украинскому правосудию. Однако с синяками это сделать трудно", – резюмирует журналист.