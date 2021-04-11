Авианосец «Федор Эйзенхауэр»

Нам с вами повезло жить в интересное время гибридного постапокалипсиса. Апокалипсис оказался не таким, каким его обычно изображают в любимых штатовских блокбастерах. Там сначала либо вирус выкосит все прогрессивное человечество, либо ядерная хрень бахнет. А потом все выживают. На самом деле все не так. Пандемия у нас уже есть, война с Россией, как мудро подчеркнул верховный главнокомандующий на передовой, вот-вот начнется, поэтому, собственно говоря, апокалипсис как бы есть, но он одновременно является постапокалипсисом.

Мы одновременно живем в двух измерениях: в ожидании катастрофы и в разгар ее последствий. Круто. Не хватает только полчищ зомби. Но это, как оказалось, плод кинематографического воспаления головного мозга. А так все есть. Мощная американская эскадра во главе с легендарным авианосцем «Федор Эйзенхауэр» как в старые добрые времена приближается к Босфору и, как уверяют информированные эксперты на патриотических форумах, вот-вот войдет в просторы нашего Черного моря. Строительство «Северного потока-2», из-за чего, собственно говоря и разгорелся этот прекрасный конец света, заблокировано подводными лодками НАТО. Теперь дело за славным малым по фамилии Амос Хохштайн. Госдеп с минуты на минуту готовится назначить бывшего члена наблюдательного совета «Нафтогаза» специальным представителем по отсечению «Северного потока» от Германии. Как только это произойдет, операция «Несгибаемый член» вступит в решающую стадию.

Мы накануне очередного постапокалиптического шухера. Ни секунды не сомневаюсь в том, что благодаря монолитности фракции «слуг народа» и личному мужеству верховного главнокомандующего мы в ближайшее время выйдем прямо на подступы к Москве. А по-другому и быть не может. Агрессор постоянно провоцирует нас на быстрые и немедленные действия. Эти ролики в «Ю-тюбе», где колонны вражеской бронетехники идут на мирные города и села под бравурную песню группы «Любэ» про роту солдат. В ответ демонстрируются наши колонны с паровозами, которые летят на фронт вообще без музыки, и это большая недоработка Центра противодействия дезинформации гражданки Чиж-Лысенко. Положение спас Олежка Ляшко (не санитарный врач), который в эфире передачи Влащенко заявил, что мы не остановимся на границе, а дойдем до Кремля. При этом земля будет гореть под ногами оккупантов, и по всей стране развернется партизанская война. Как это сочетается с наступлением на Москву, Ляшко, к сожалению, не пояснил.

Поэтому боевой дух в нас сейчас крайне высок. Все засиделись на локдауне и готовы выступить на стратегические рубежи в любой момент. «Зеленский, дай команду!», – слышится со всех сторон. Вчера мы с пацанами решили записаться в «морские котики» США, чтобы отразить агрессию агрессора. Я даже написал им на «Фейсбук». Сказал, что на меня они могут твердо рассчитывать. Утром должны были идти в посольство США, однако пацаны где-то потерялись. Но не суть. Как пишут в «Телеграм-каналах», «Кремль постоянно поднимает ставки». Однако в этой игре в гребаный покер мы не одиноки. Весь цивилизованный мир в лице нашего стратегического партнера США и ихнего вечного союзника Великобритании с нами. С бритами мы вообще ментальные братья, а с американцами – братья по оружию.

Тут главное быстро без шума и пыли вступить в НАТО, чтобы агрессор испугался и сам убежал за Урал. Зеленский провел в этом направлении колоссальную работу. Объездил весь Персидский залив, собирая мощную антипутинскую коалицию, сплачивая шейхов и прочих арабов в одну мощную наступательную колонну. Обзвонил всех, ругался в трубку и в ультимативной форме угрожал немедленным вступлением. Эстония сразу откликнулась. Литва тоже выразила твердую поддержку.

Момент для членства самый благоприятный – агрессор играет мускулами на наших границах, корабли агрессивного Черноморского флота входят в наше Черное море, а тут мы вступаем в НАТО.

Главное, не надо никаких длительных бюрократических процедур типа внесения изменений в Конституцию путем голосования в Раде. Конституционный суд не работает, поскольку его глава оказался рецидивистом, поэтому его одобрения проекта внесения в Основной закон внеблокового статуса вообще не нужно. Рада на локдауне, и достаточно одного решения Совбеза для вступления в прогрессивный Альянс.

Это позволило бы обуздать агрессора прямо на границе, а затем гнать его «Джавелинами» и комплексами «Патриот» до Аляски. Для меня план предстоящей кампании кристально ясен. Турция нас поддержит беспилотниками, англичане выделят подводные лодки, а потом шарахнем всех «Томагавками». Авианосец «Федор Эйзенхауэр» (*) поставит точку в вопросе, чей Крым.

Тут важна оперативная реакция славной дочери украинской нации Джейн Псаки (*) на происходящий апокалипсис. Она должна предоставить член НАТО непосредственно из своих рук, а не ограничиваться глупыми отмазками типа «мне надо посоветоваться в офисе» и «обращаться Киеву следует непосредственно в секретариат Альянса». К сожалению, наши братья по оружию пока похерили чудесную идею главнокомандующего о патрулировании неприступных рубежей Батькивщины невидимыми бомбардировщиками «Стелс». Это убавило бы пыл агрессора.

Мне начинает казаться, что в Америке появилась «пятая кремлевская колонна», организованная сотрудниками 85-го центра специальных операций Генштаба МО РФ. А как иначе оценить пораженческую статью некоего Теда Карпентера с клеветническим заголовком «Политика Джо Байдена в отношении Украины – повторение курса Буша по Грузии?». Этот старший научный сотрудник в сфере исследований обороны и внешней политики в Институте Катона подвергает сомнению нерушимое военное партнерство Украины и США. У нас даже дети малые знают, что ничто не в состоянии разрушить сложившийся в Штатах двухпартийный консенсус относительно поддержки Киева.

И вот с отвращением приходится читать домыслы зарвавшегося писаки: «Не надо создавать впечатление у наших партнеров, что американские вооруженные силы придут на помощь Киеву в ходе растущей конфронтации с сепаратистами, поддерживающими Россию». Это как понимать?!

Более того, Карпентер проводит априори неуместное сравнение Украины с Грузией. Якобы в августе 2008 года Саакашвили тоже рассчитывал на американскую помощь, а в результате получил в пах в ходе российской военной операции. Эти высказывания американского специалиста тянут на суровую статью уголовного кодекса – измена консенсусу в особо извращенной форме. Наш Совбез должен немедленно ввести против него персональные санкции, забанить «ю-тюбовский» канал Теда и арестовать его банковские счета в «Привате» (несмотря на то, что у него их нет). Само собой разумеется, что Карпентер должен быть внесен в список «Миротворца». Это вообще не обсуждается.

Того же мнения придерживается и известный экс-конгрессмен от Республиканской партии и экс-кандидат в президенты США Рон Пол. Если Карпентер в качестве неудачного примера «мощной американской поддержки» привел Грузию и Саакашвили, то Рон Пол вспомнил об антисоветском мятеже в Венгрии в 1956 году. Цитирую: «Правительство США проводило бесконечную пропаганду в Венгрии, обещая поддержку восстания против советских оккупантов… но когда венгры, поверив в ложь Вашингтона, действительно восстали, то они оказались в полном одиночестве и столкнулись с возмездием советских войск».

Другими словами, налицо попытка предостеречь украинскую власть во главе с Зеленским от военной эскалации на Донбассе. Типа Америка вас обманет, оставит один на один с Донбассом и РФ, а это означает неминуемый разгром. Что интересно, голоса авторитетных американских аналитиков и политиков звучат в унисон с мнением Виктора Медведчука. Против него ввели санкции и Госдеп США, и власть во главе с Зеленским, а Медведчук все равно продолжает гнуть свою линию – Киев должен выполнять Минские соглашения, а военный путь ведет «в никуда»: «…Я бы в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса… думаю, что это чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно».

Несомненно, тревожный звоночек для власти заключается в том, что таких голосов, повторяющих тезисы Медведчука, становится все больше. Как видим, аналогичные заявления звучат уже и из США, причем приводят они пример Грузии 2008 года, когда в решающий момент американцы просто не стали выполнять свои обещания, что плачевно закончилось для Саакашвили и его соратников.

В таких условиях следует четко окрасить себя в те цвета, в которые мы себя окрасили. То есть в зеленый. Необходимо сохранять спокойствие и помнить о том, что никакого Крымского моста не существует. Это все российская пропаганда. Не следует бросаться в закрытые на локдаун ТРЦ и массово скупать спички, крупы и хозяйственное мыло. Бесполезное занятие. Я проверил: хозяйственного мыла вообще нет в наличии. Вместо этого продают какую-то трансгендерную хрень, пахнущую земляничкой. Все, что вам необходимо знать, расскажет либо секретарь-ветеринар Данилов, либо непосредственно верховный главнокомандующий. Берегите себя, ждите роликов от Центра противодействия дезинформации.