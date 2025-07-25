ВІЙНА В Україні В Україні видаватимуть гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки для фронту

2025-07-25 16:44

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить масштабувати виробництво вибухових речовин та боєприпасів приватним сектором за рахунок грантів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Наше завдання - створювати нові геймченджери для війни та масштабувати ефективні рішення. Від дронів до вибухових речовин - усе, що потрібно для фронту, має вироблятися системно та в потрібних обсягах. І ми вже створюємо для цього необхідні механізми", - зазначив він.

Уряд ухвалив відповідну постанову, яка запускає окрему конкурсну програму Brave1. Завдання - підтримати масштабування виробництва вибухових речовин.

Грантовий конкурс передбачає:

  • прозору процедуру
  • технічну експертизу від Сил безпеки і оборони України
  • випробування продукції за участю контрольної комісії
  • контроль за кожним етапом реалізації проектів

Федоров зазначив, що компанії, які отримають гранти, зможуть спрямувати кошти на створення або розширення виробничих ліній, закупівлю обладнання, хімічних компонентів, систем і комплексів, необхідних для виготовлення вибухових речовин і компонентів до боєприпасів.

"Забезпечимо Сили оборони потрібними боєприпасами, щоб завдати максимального ураження ворогу. Як виробникам вибухових речовин взяти участь у грантовому конкурсі Brave1 - повідомимо незабаром", - додав міністр.

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