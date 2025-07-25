ВІЙНА В Україні В Україні видаватимуть гранти на виробництво боєприпасів та вибухівки для фронту

2025-07-25 16:44

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить масштабувати виробництво вибухових речовин та боєприпасів приватним сектором за рахунок грантів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Наше завдання - створювати нові геймченджери для війни та масштабувати ефективні рішення. Від дронів до вибухових речовин - усе, що потрібно для фронту, має вироблятися системно та в потрібних обсягах. І ми вже створюємо для цього необхідні механізми", - зазначив він.

Уряд ухвалив відповідну постанову, яка запускає окрему конкурсну програму Brave1. Завдання - підтримати масштабування виробництва вибухових речовин.

Грантовий конкурс передбачає:

прозору процедуру

технічну експертизу від Сил безпеки і оборони України

випробування продукції за участю контрольної комісії

контроль за кожним етапом реалізації проектів

Федоров зазначив, що компанії, які отримають гранти, зможуть спрямувати кошти на створення або розширення виробничих ліній, закупівлю обладнання, хімічних компонентів, систем і комплексів, необхідних для виготовлення вибухових речовин і компонентів до боєприпасів.

"Забезпечимо Сили оборони потрібними боєприпасами, щоб завдати максимального ураження ворогу. Як виробникам вибухових речовин взяти участь у грантовому конкурсі Brave1 - повідомимо незабаром", - додав міністр.