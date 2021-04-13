Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК "Укрзализныця" из-за карантина отменила несколько поездов в западные области Украины

2021-04-13 12:01

"Укрзализныця" отменила ряд поездов в западные области Украину в связи с низким спросом из-за карантина. Но уже добавила в расписание дополнительные поезда перед летним сезоном. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця в марте-апреле 2021 внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования. Кроме того, уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В "Укрзализныци" также добавили, что в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, принято решение временно отменить несколько рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, заполненность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов из 10 заполненность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов, (11 вагонов из 18, заполненность с 11 по 25 апреля - 7%).

"Укрзализныця" мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов: