Жизнь Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова

2024-12-06 16:31

Через технічні причини починаючи з 15 грудня до 13 січня змінюється розклад руху деяких поїздів, що курсують по Україні. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці .

Зокрема, на цей період відміняється поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

Укрзалізниця підготувала альтернативні маршрути на напрямках:





Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;

Харків – Одеса: поїзд № 059/060;

Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

Для мешканців Полтави:

До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.

Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.

Для мешканців Кременчука:





Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.

У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

Для мешканців Черкас:



