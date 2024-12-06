Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова
2024-12-06 16:31
Через технічні причини починаючи з 15 грудня до 13 січня змінюється розклад руху деяких поїздів, що курсують по Україні. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці .
Зокрема, на цей період відміняється поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.
Укрзалізниця підготувала альтернативні маршрути на напрямках:
- Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
- Харків – Одеса: поїзд № 059/060;
- Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.
Для мешканців Полтави:
- До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.
- Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.
Для мешканців Кременчука:
- Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.
- У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.
Для мешканців Черкас:
- До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.