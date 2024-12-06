Жизнь Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова

2024-12-06 16:31

Через технічні причини починаючи з 15 грудня до 13 січня змінюється розклад руху деяких поїздів, що курсують по Україні. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці .

Зокрема, на цей період відміняється поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

Укрзалізниця підготувала альтернативні маршрути на напрямках:

  • Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
  • Харків – Одеса: поїзд № 059/060;
  • Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

Для мешканців Полтави:

  • До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.
  • Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.

Для мешканців Кременчука:

  • Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.
  • У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

Для мешканців Черкас:

  • До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.
subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине стартовала продажа билетов на поезда нового графика движения-2025

2024-11-27 12:30

Укрзализныця подтвердила, что продажа билетов на поезда временно недоступна

2024-10-22 13:35

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов: что известно

2024-08-15 18:26

Укрзалізниця змінила розклад руху потягів Інтерсіті+ "Київ — Перемишль"

2024-08-05 09:36

Еще новости в разделе "Жизнь"

Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова

2024-12-06 16:31

Укрзализныця в два раза увеличила трафик интернета в поездах Интерсити

2024-12-06 09:29

Немецкий суд вынес приговоры подросткам, убивших украинских баскетболистов в Оберхаузене

2024-12-05 12:30

Високопосадовця СБУ судитимуть за незаконне збагачення

2024-12-04 18:06
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова 2024-12-06 16:31
Укрзализныця в два раза увеличила трафик интернета в поездах Интерсити 2024-12-06 09:29
Немецкий суд вынес приговоры подросткам, убивших украинских баскетболистов в Оберхаузене 2024-12-05 12:30
Високопосадовця СБУ судитимуть за незаконне збагачення 2024-12-04 18:06