Детали Британцы активно курируют украинский кейс

2021-04-14 20:14


Британцам осталось заменить Зеленского и начать войну с Россией

Не секрет, что основное руководство украинским кейсом среди западных стран взяла на себя Британия. Многочисленные встречи Бориса Джонсона с премьером Зеленским, самые теплые объятия и самые продуктивные переговоры. Кроме того, в какой еще начальник разведки вызывает на ковер президента другой страны? Ни в какой, кроме Британии, где шеф Ми-6 Ричард Мур вызвал к себе в офис Президента Зеленского, - пишет на blogs.korrespondent.net политолог-международник Варламов Никита.

Информация об этом пролилась в СМИ случайно, говорят даже, что утечку организовали американцы, недовольные тем, что Зеленский уходит из-под их крыла.

Но, как бы то ни было – факт налицо – Зеленский плотно не общается ни с Меркель, ни с Макроном, ни с Байденом. Зато с британцами и Эрдоганом – едва ли не в десна целуется.
Казалось бы, а при чем тут Эрдоган? А дело в том, что шеф Ми-6 ранее был послом в Турции и у него тесные связи с Эрдоганом. И он является одним из авторов идеи – использовать Турцию в качестве рычага давления на Украину в конфликте с Россией.

Британцам очень нужен новый военный конфликт на востоке Украины, для продолжения политики санкций против России, в частности, чтобы не достроить «Северный поток -2». Турция им в этом помощник – ведь так они защищают свой «Турецкий поток».
Дело за малым – отправить Зеленского на войну.

Или не Зеленского, а кого-то посговорчивей. Благо, в его окружении полно ястребов, которые готовы начать боевые действия в любой момент для «быстрого и победоносного» шествия в сторону Донецка и Луганска.

Тот же Порошенко и Турчинов – всегда готовы со своей антироссийской риторикой. Так что, к сожалению, судя по всему, война на востоке – дело скорое. Как только запад найдет сговорчивого генерала, который будет готов взять власть в свои руки, так сразу и начнется.
Чрезвычайное положение в Украине и так де-факто уже ввели. Почти вся страна находится в «красной» карантинной зоне, движение поездов между областями ограничено. Так что, особых протестов – не ожидается.

Будем наблюдать.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кабмине придумали, как чиновники должны сдавать экзамен по украинскому языку

2021-04-14 20:40

Отказ РФ разъяснять военную активность у границ Украины расценили, как нарушение Венской конвенции

2021-04-12 12:40

Мендель заявила, что в Украине существует украинский русский язык

2021-04-05 13:24

Джангиров: Изъятые СБУ в ходе обысков буклеты свидетельствуют, что «Украинский выбор» не вел преступной деятельности, а пропагандировал здоровый образ жизни

2021-04-01 18:04

Еще новости в разделе "Детали"

Британцы активно курируют украинский кейс

2021-04-14 20:14

Эхо Москвы: Влияние Медведчука не уменьшилось после санкций

2021-04-14 19:47

Запад ищет замену Зеленскому в Украине. Того, кто сможет развязать открытую войну против России

2021-04-14 19:33

Časopis argument (Чехия): Конец перемирия в Украине может повлечь неблагоприятные последствия для всего континента

2021-04-14 15:35
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Британцы активно курируют украинский кейс 2021-04-14 20:14
Эхо Москвы: Влияние Медведчука не уменьшилось после санкций 2021-04-14 19:47
Запад ищет замену Зеленскому в Украине. Того, кто сможет развязать открытую войну против России 2021-04-14 19:33
Časopis argument (Чехия): Конец перемирия в Украине может повлечь неблагоприятные последствия для всего континента 2021-04-14 15:35