Детали Британцы активно курируют украинский кейс

2021-04-14 20:14



Британцам осталось заменить Зеленского и начать войну с Россией

Не секрет, что основное руководство украинским кейсом среди западных стран взяла на себя Британия. Многочисленные встречи Бориса Джонсона с премьером Зеленским, самые теплые объятия и самые продуктивные переговоры. Кроме того, в какой еще начальник разведки вызывает на ковер президента другой страны? Ни в какой, кроме Британии, где шеф Ми-6 Ричард Мур вызвал к себе в офис Президента Зеленского, - пишет на blogs.korrespondent.net политолог-международник Варламов Никита.

Информация об этом пролилась в СМИ случайно, говорят даже, что утечку организовали американцы, недовольные тем, что Зеленский уходит из-под их крыла.

Но, как бы то ни было – факт налицо – Зеленский плотно не общается ни с Меркель, ни с Макроном, ни с Байденом. Зато с британцами и Эрдоганом – едва ли не в десна целуется.

Казалось бы, а при чем тут Эрдоган? А дело в том, что шеф Ми-6 ранее был послом в Турции и у него тесные связи с Эрдоганом. И он является одним из авторов идеи – использовать Турцию в качестве рычага давления на Украину в конфликте с Россией.

Британцам очень нужен новый военный конфликт на востоке Украины, для продолжения политики санкций против России, в частности, чтобы не достроить «Северный поток -2». Турция им в этом помощник – ведь так они защищают свой «Турецкий поток».

Дело за малым – отправить Зеленского на войну.

Или не Зеленского, а кого-то посговорчивей. Благо, в его окружении полно ястребов, которые готовы начать боевые действия в любой момент для «быстрого и победоносного» шествия в сторону Донецка и Луганска.

Тот же Порошенко и Турчинов – всегда готовы со своей антироссийской риторикой. Так что, к сожалению, судя по всему, война на востоке – дело скорое. Как только запад найдет сговорчивого генерала, который будет готов взять власть в свои руки, так сразу и начнется.

Чрезвычайное положение в Украине и так де-факто уже ввели. Почти вся страна находится в «красной» карантинной зоне, движение поездов между областями ограничено. Так что, особых протестов – не ожидается.

Будем наблюдать.