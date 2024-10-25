Спорт Перспективный 22-летний украинский защитник Трабзонспора заинтересовал клуб из Молдовы

2024-10-25 14:35

Центрбек Трабзонспора и сборной Украины Арсений Батагов может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает FootballHub со ссылкой на турецкое издание Karadeniz Gazetesi, 22-летний футболист заинтересовал главного тренера Зимбру Хикмета Карамана.

Молдавский клуб может арендовать в январе 2025 года защитника, который не имеет игровой практики в Турции и хочет изменить эту ситуацию.

Минувшим летом Батагов сменил Зарю на Трабзонспор, который заплатил за его трансфер 1,8 миллиона евро. Однако с момента своего перехода украинец ни разу не появился на поле, получив при этом травму в конце сентября.

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