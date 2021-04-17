Детали Разумков о санкциях против Медведчука: Любая власть не должна быть сериалом и ее решения должны соответствовать закону

2021-04-17 17:25

 

Любая власть не должна быть сериалом, а любые ее решения должны соответствовать закону. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Татьяне Даниленко в программе "Постаті", комментируя введение санкций против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Глава ВР подчеркнул, что в законе о санкциях указано, что они вводятся лишь в отношении иностранных граждан, иностранных субъектов.

"Что касается граждан Украины, то моя позиция была и остается постоянной. Если они граждане Украины, то сегодня у нас в рамках действующего законодательства, в рамках уголовно-процессуального кодекса есть много механизмов для того, чтобы привлечь их к ответственности. Если мы хотим, чтобы это соответствовало законам о санкциях, то нужно вносить изменения в закон о санкциях. Но лично я считаю, если человек – террорист или человек, который финансирует терроризм, или действует в интересах государства-агрессора, то у нас есть много статей, в том числе 111 - государственная измена, по которой и нужно привлекать", – отметил Разумков.

Напомним, после введения санкций Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды президента Владимира Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

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