Детали Против начальника управления СБУ в АРК Кулинича начали расследование из-за сокрытия информации об учебе в Московском институте КГБ , - СМИ

2021-04-19 19:14

Начальника управления Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича уличили в сокрытии биографической информации об учебе в Московском институте КГБ им. Андропова. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на собственные источники.

"Наш источник сообщил, что правоохранительные органы начали расследование обстоятельств сокрытия в биографии начальника управления СБУ в АРК Олега Кулинича его учебы в Московском институте КГБ им. Андропова. Как известно, факт учебы в этом институте КГБ является основанием для люстрации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации журналистов, Кулинич ранее был замешан в скандалах вокруг хищений в "Энергоатоме" и Государственном комитете земельных ресурсов.

На данный момент увольнение чиновника уже в процессе подготовки.