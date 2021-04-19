Детали Саакашвили поручил НАБУ «разобраться» с министром финансов Марченко

2021-04-19 19:56

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против министра финансов Украины Сергея Марченко. Формальным поводом послужила информация в СМИ о том, что Марченко якобы лоббировал интересы лотерейщиков и под них в ручном режиме формировал рынок. Истинной же причиной стали громкие заявления Марченко против Михаила Саакашвили, которого министр назвал «шулером с большой дороги и гастарбайтером».

««Вы же знаете, в чем действительно состоит проблема борьбы с коррупцией? К примеру, Саакашвили что-то там сказал про Марченко. Но никто же не разбирается. Все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер. Я потом в интервью говорю, что он [Саакашвили] негодяй и подлец, и что этот человек — шулер с большой дороги, приезжий гастарбайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому я говорю: „Условный товарищ С, покажи что ты можешь. Ты в Украине уже показывал в губернаторстве, и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты — фейк, фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках“. Вот я его хочу через вас спросить, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня как министра финансов в чем-то обвинять?» — заявил министр Марченко в интервью ЛБ.

Дело против Марченко проучили расследовать старшему детективу - руководителю Второго отдела Третьего подразделения НАБУ Денису Гюльмагомедову. По информации собеседников, именно этот детектив обычно выполняет политические поручение от Михаила Саакашвили, которые тот даёт Гизо Углаве - первому заместителю директора НАБУ.

Гизо Углава и Михаил Саакашвили, как известно, вместе прибыли в Украину из Грузии.