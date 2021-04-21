Детали СНБО самостоятельно определил "виновных" и наложил на них санкции без решения судов и установления их вины, - юрист

2021-04-21 16:24

Давайте выясним, что же такое "черная пятница" от президента, что такое Совет национальной безопасности и обороны, имеет ли он право налагать санкции на граждан Украины и если да, то в каких случаях? И тождественны ли понятия "контрабанда" и "экономический терроризм"?

Оригинал - на сайте "Закон и Бизнес"

Искусственный термин

Недавно глава государства сравнил введение санкций с "черной пятницей" и отметил, что такие "акции" от государства будут проходить почти каждую неделю. Так, после очередного заседания СНБО некоторые физические и юридические лица пополнили перечень тех, кто попал под санкции. Сам президент назвал этих субъектов "экономическими террористами", которые действуют против Украины. По словам гаранта, заблокированное имущество и активы лиц, которых, по аналитическим данным аппарата СНБО и по сведениям Службы безопасности, можно назвать "Топ-10 украинских контрабандистов".

Однако имеет ли Совет право накладывать санкции на граждан своей страны без решения судов?

Что же такое СНБО и каковы его функции? Совет в соответствии с Конституцией является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте (ст. 1 Закона "О Совете национальной безопасности и обороны").

Функциями СНБО являются:

внесение предложений главе государства по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере нацбезопасности и обороны;

координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;

координация и осуществление контроля за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в условиях военного или чрезвычайного положения

и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности (ст. 3 закона о СНБО).

То есть он не является органом исполнительной власти. Это координационно-рекомендательный орган при президенте, в состав которого входят 10 чиновников. Дежавю: 10 должностных лиц против 10 якобы контрабандистов.

К кому Украина может применить санкции? Согласно ч. 2 ст. 1 Закона "О санкциях" к:

иностранному государству;

иностранному юридическому лицу;

юридическому лицу, находящемуся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцам;

лицам без гражданства;

субъектам, осуществляющих террористическую деятельность.

Статья 5 Закона "О санкциях", которым руководствовалась СНБО при принятии решения, имеет аналогичный смысл: решение о применении, отмене и внесении изменений в санкции в отношении отдельных иностранных юрлиц, юрлиц, находящихся под контролем иностранного юрлица или физлица-нерезидента; иностранцев; лиц без гражданства; субъектов, осуществляющих террористическую деятельность (персональные санкции), предусмотренных в пп.1-21 и 23-25 ч. 1 ст. 4 этого закона, принимается СНБО и вводится в действие указом президента. Соответствующее решение вступает в силу с момента издания такого указа и является обязательным к исполнению.

Теперь становится понятным, почему в высказываниях главы государства прозвучал искусственно созданный термин "экономический терроризм". Закон определяет исчерпывающий перечень субъектов, к которым могут быть применены санкции, и террорист - это единственный субъект, который подпадает под классификацию резидента, то есть гражданина Украины. Но так ли это на самом деле? Являются ли экономическими террористами "Топ-10 контрабандистов"?

Сплошные вопросы

Какими же являются правовые основания для применения санкций к главным 10 "экономическим террористам Украины"? Это действия иностранного государства, иностранного физ- или юрлица, других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, причинению имущественных потерь, созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод (ст. 3 Закона "О санкциях").

В этой статье речь действительно идет о действиях физлиц. При этом важно понимать, что она не расширяет перечень субъектов, к которым могут быть применены санкции. Эта статья только определяет правовые основания для применения санкций в правовой конструкции: "Из-за действий физлиц применяются такие санкции".

Что такое "контрабанда"? Что такое "экономический терроризм"? И как связаны указанные понятия?

Терроризм - это общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения преступных целей. (ст. 1 Закона "О борьбе с терроризмом").

Контрабанда - это перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боевых припасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации (ст. 201 Уголовного кодекса). Понятие экономического терроризма не определено законодательством Украины в принципе.

Экономического терроризма не существует. Внутренние экономические проблемы государства независимо от их масштаба нельзя называть "экономическим терроризмом". В противном случае исчезает понимание правовой реальности и правовой определенности. Более того, возникает вопрос: каким образом подсчитана сумма ущерба, анонсированная президентом в размере 300 млрд грн. от контрабанды в Украине? Практически соизмеримый объем средств ежегодно в бюджет Украины приносит таможня. Заявленные 300 млрд убытков соизмеримы с результатом работы таможни за год. Если это так, то проблема вовсе не в контрабанде.

Глава государства отметил, что это первый, но точно не последний десяток. Это напоминает высказывание Глеба Жеглова: "Вор должен сидеть в тюрьме, и людей не волнует, каким образом я его туда засажу".

По поводу этой истории возникает немало вопросов. Каким образом установлена вина? Где решения судов? Где факты привлечения к ответственности? Фактически произошла подмена понятий. СНБО самостоятельно определил виновных лиц. Он самостоятельно поставил клеймо - "экономический терроризм". Снова вспомним слова Г. Жеглова: "Запомни, Шарапов, наказания без вины не бывает". А в широком понимании ответственность без вины все же существует.

Константин Глоба