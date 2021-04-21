Как ФСБшник Олег Кулинич стал главой СБУ в Крыму

2021-04-21 21:47

Олег Кулинич является доверенным лицом бывшего народного депутата Украины Владимира Сивковича, который в Украине представлял интересы ФСБ, а сейчас скрывается на территории России. Зайти в СБУ на должность первого заместителя председателя Кулинич должен был еще летом 2019 года – таким образом Баканов обещал рассчитаться с Сивковичем и Арбузовым (если кто подзабыл – был такой премьер-министр Украины времен Януковича, который сейчас скрывается за границей) за оплату поездки Баканова в США в апреле 2019 года и услуги американских лоббистов.

В финансовую зависимость от Сивковича и Арбузова будущий лейтенант СБУ попал следующим образом. Собравшись между первым и вторым туром президентских выборов в США рассказывать о достоинствах будущего президента Зеленского, тогдашний глава партии "Слуга народа" и руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов не придумал ничего лучшего, как обратиться к мелкому аферисту Маркусу Коэну, чтобы тот нанял в США лоббистскую компанию и профинансировал поездку. Такую компанию Коэн нашел – это была Signal Group Consulting LLC, которая получила за свою работу 70 тыс. долларов США – 60 тыс. долларов гонорара и 10 тыс. долларов возмещения понесенных расходов. Как впоследствии заявил Коэн, это были его личные деньги, поскольку его настолько очаровал будущий президент Украины, что он решил сделать ему приятное.

Но на самом деле это были деньги Сивковича и Арбузова, и не 70 тыс. долларов, а 2 млн долларов – именно столько Маркус Коэн взял с этих "белогвардейцев", пообещав, что как только Зеленский станет президентом, будут закрыты все уголовные производства, которые расследовались в Украине за выходки этих двух государственных мужей. Гарантией выполнения Бакановым этого обещания и должно было стать назначение Кулинича первым заместителем председателя СБУ.