Детали СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТИЛИСТОВ: КАК НЕ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ ПРИ УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ

2021-04-23 18:13

Фены, плойки, утюжки уже давно стали незаменимыми помощниками практически каждой женщины. Безусловно, их использование значительно экономит время и облегчает уход за волосами, но вместе с тем наносит им вред. Чтобы они всегда были красивыми и здоровыми, прислушайтесь к советам профессиональных стилистов.

Научитесь правильно укладывать и сушить волосы

Никогда не укладывайте волосы утюжком, когда они мокрые (о том, как правильно укладывать локоны утюжком, подробно расписано на сайте EVA Blog). Также не стоит сушить их феном сразу после мытья. Дайте им 15-20 минут слегка просохнуть и впитать влагу, обмотав голову полотенцем.

Не перепалите волосы

Для ухода за волосами используйте только те приборы, которые имеют регулировку температуры. Подобрать подходящий режим очень просто: направьте струю теплого воздуха на тыльную сторону ладони, если он приятен коже, тогда все хорошо. Не стоит повышать температуру, если вас поджимает время, лучше увеличьте интенсивность обдува. Самое главное: не забывайте про термозащиту.

Комфорт прежде всего

Как и телу, волосам нужна защита от непогоды. Поэтому не забывайте надевать головные уборы зимой (из-за холода и перепадов температур) и летом (из-за УФ-излучения, которое очень быстро превратит даже самые шикарные локоны в копну соломы).

Не делайте слишком тугие прически

Это не означает, что следует раз и навсегда отказаться от любимого хвостика или косички. Вам просто необходимо регулярно давать отдых своим волосам. В противном случае постоянное напряжение в корнях приведет к их выпадению.

Напоследок несколько советов, за соблюдение которых волосы вам скажут «спасибо»:

не мойте голову горячей водой;

не расчесывайте их, пока они мокрые;

промакивайте их полотенцем, а не трите;

используйте расчески с мягкой щетиной;

регулярно мойте расчески.

Как видите, для здоровых и красивых волос нужно не так уж и много. Уделите им немного времени и внимания, и очень скоро они станут предметом зависти ваших подруг.