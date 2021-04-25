Миланский «Интер» планирует купить Малиновского у «Аталанты»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский продолжает интересовать миланский «Интер».
Об этом сообщает Calciomercato.
Представители клуба еще с прошлого лета следят за успехами игрока в бергамском клубе. Однако сейчас они готовы вступить в переговоры с руководством «Аталанты».
Интер намерен уточнить целесообразность покупки Малиновского за 25 миллионов евро. Отмечается, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио одобряет подписание украинца.
Действующий контракт Малиновского с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 21 миллион евро.
Стоит заметить, что в текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 30 игр за «Аталанту», в которых забил пять голов и выполнил восемь голевых передач.
Ранее мы сообщали, что исполнительный комитет УЕФА принял решение лишить права проведения матчей Чемпионата Европы по футболу-2020 в Дублине и Бильбао.
Также мы писали, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком итальянской «Аталанты» по итогам марта. Лучшим Малиновского признали болельщики, украинец победил в голосовании фанатов.