Спорт Миланский «Интер» планирует купить Малиновского у «Аталанты»

2021-04-25 14:00

 

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский продолжает интересовать миланский «Интер».

Об этом сообщает Calciomercato.

Представители клуба еще с прошлого лета следят за успехами игрока в бергамском клубе. Однако сейчас они готовы вступить в переговоры с руководством «Аталанты».

Интер намерен уточнить целесообразность покупки Малиновского за 25 миллионов евро. Отмечается, что спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио одобряет подписание украинца.

Действующий контракт Малиновского с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 21 миллион евро.

Стоит заметить, что в текущем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 30 игр за «Аталанту», в которых забил пять голов и выполнил восемь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что исполнительный комитет УЕФА принял решение лишить права проведения матчей Чемпионата Европы по футболу-2020 в Дублине и Бильбао.

Также мы писали, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский признан лучшим игроком итальянской «Аталанты» по итогам марта. Лучшим Малиновского признали болельщики, украинец победил в голосовании фанатов.

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Спорт

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