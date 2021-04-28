Политика хроника событий Провокации под громкими лозунгами - все о марше фанатов СС "Галичина"

2021-04-28 21:00

Шествие прошло в столице от Арсенальной площади и закончится на Майдане

В Киеве националисты 28 апреля провели марш в честь дня создания дивизии СС "Галичина". Мероприятие, называемое в анонсе "Марш вышиванок", началось в 18:00 на Арсенальной площади, было немноголюдным и очень быстрым.

19.35 Марш официально окончен. Но вопросов все же осталось больше, чем ответов.

Да и проведение подобных "шествий" во время карантина-локдауна, да еще и в сопровождении полиции - не самое правильное занятие. Тем более таких достаточно спорных по своей исторической ценности.

19:30 Все же стало понятно, что намерены добиться шествующие - признать на официальном уровне заслуги дивизии СС "Галичина".

19:25 Начались выступления на Майдане. Основной месседж спикеров достаточно однообразен - "Слава Украине", "Героям слава", "Слава нации". Ответов на вопрос, чего собирались-то, все еще нет.

19:15 Участники мероприятия дошли до Майдана и развернули огромный флаг.

18:55 На этих фото видно примерное количество пришедших на мероприятие. Стоит отметить, что компания довольно разношерстная. Много людей без масок, а ведь "ковид не спит". Дети особенно умиляют.

18:40 Полиция сопровождает данное мероприятие и на время марша перекрыла одну полосу дороги по улице Грушевского. Чем же еще заняться нашим правоохранительным органам.

18:37 Колонна начала свое шествие. Как ни странно, возглавляют ее несколько женщин с букетами в цвет украинского флага в руках.

18:36 Встречаются и довольно странные персонажи.

Место встречи фанатов СС понемногу заполняется людьми. На 18:00 их примерно 50 человек.