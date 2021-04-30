Детали Путин не простит Зеленскому репрессий против оппозиции. На беспредел президента Украины будет жесткий ответ. А может и жестокий

2021-04-30 12:18

Президент Владимир Зеленский заигрался ролью борца с внутренними врагами. Ведь таких вещей, которые он творит в Украине, не делал до него, пожалуй, ни один глава государства. И этого ему никто не простит. Он пошел в атаку не просто на оппозиционных политиков, а на близкого друга президента России Владимира Путина — Виктора Медведчука, который, кроме всего прочего, является его кумом. То есть, фактически, членом семьи. Кто поверит, что Путин спокойно «проглотит» такие? Никто. Ведь то, что президент России своих не бросает — известно всем. Стоит лишь вспомнить поддержку верного ему президента Сирии Башара Асада, не говоря уже о более мелких игроках на мировой арене. А в этом случае Зеленский посягнул на святое для российского лидера: на семью. Поэтому масштабные российские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму — это конкретное предупреждение лично Зеленскому и демонстрация того, на что Россия готова пойти, защищая своих.

Важно, что если бы Зеленский все сделал по закону — то вопрос Медведчука решался бы в судах и в международных инстанциях. В итоге было бы принято решение, в законности которого не усомнился бы никто. Так решался спор Нафтогаза с Газпромом, так решались тысячи других острых вопросов, возникающих как внутри стран, так и за их границами.

Однако Зеленский, то ли из-за своей наивности, то ли из-за своей глупости, не осознавая масштабов ответной реакции, решил нахрапом, в обход законов, заморозить имущество Медведчука, закрыть оппозиционные телеканалы. А позже вообще пошел по беспределу: наложил санкции на супругу Медведчука Оксану Марченко — шаг, который не достоин не просто политика, но и мужчины.

Вообще вся команда нынешнего президента за два года потеряли голову и всякое чувство самосохранения, играя в великих державотворцев, которые через СНБО могут «достать» кого угодно, и дернуть за любые ниточки.

Интересно, в этом кураже хоть кто-нибудь осознал масштабы прямой угрозы, которая прозвучала в их адрес лично от президента России Путина? Напомню, что в своем обращении к Федеральному собранию он заявил: «Ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

Иными словами, Путин прямо заявил, что те, кто угрожают Медведчуку, получат жесткий ответ, и пожалеют так, как не жалели никогда.

И можно быть уверенным, что ответ Зеленскому не заставит себя долго ждать.

Ярослав Шевчук

Источник: skeptik.com