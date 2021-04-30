Детали США, Британия и Турция превращают Зеленского в радикального нациста для войны с Россией

2021-04-30 21:47

В Украине с новой силой вспыхнули противостояния на националистической почве. Недавний марш сторонников СС "Галичина" в Киеве, показательное зигование на камеры, переименование стадиона в Тернополе в честь палача Шухевича - все это происходит при фактическом прямом одобрении нынешней власти и конкретно президента Владимира Зеленского.

Однозначно, самостоятельно Банковая не стала бы поощрять действия националистов, особенно после беспорядков под стенами Офиса президента. Значит, это происходит при поддержке третьей стороны, которая стоит за спиной Зеленского и Ко.

Кто это может быть? Ответ очевиден: Вашингтон. Именно США выгодно раздувать новые конфликты на националистической почве. Для чего - тоже весьма очевидный ответ. Для того, чтобы в будущем градус напряжения с Россией не только не снизился, но и наоборот, повысился едва ли не до объявления открытой войны, и это стало поводом для введения новых санкций.

США напрямую занялись воспитанием поколений украинцев, которые будут думать, что ОУН-УПА - это силы добра, а Красная армия - это зло, что 9 мая - это неправильный праздник и его отмечать стыдно, а 8 мая - это "День памяти и примирения" и это хорошо. Только вот они не объясняют, с кем примирение? С нацистскими палачами, которые виновны в расстрелах мирного населения? Пусть Зеленский ответит послу Германии, которая осудила проведение марша СС "Галичина" в Киеве. Но, грантоедские СМИ типа "Украинской правды" в своих "новостях" о марше стыдливо забывали добавлять про "СС", просто марш в честь дивизии "Галичина". Кто дает гранты "Украинской правде", которая отметилась такой пропагандой? Соросовские фонды.

У США и их сателитов в Европе - Британии есть конкретная цель: превратить нашу страну в очаг военной нестабильности в Европе. На носу - окончание строительства "Северного потока 2", которое создаст важнейший энергетический альянс между Россией и Германией. Данный фактор не может не беспокоить Лондон и Вашингтон

А Зеленский, в лихорадочных попытках добиться бОльшей поддержки от США, судя по всему, готов пожертвовать страной. Ведь как иначе объяснить тот факт, что Банковая не сказала ни слова в ответ на зиги националистов в столице? На то, что именем одного из самых кровавых палачей прошлого столетия - Степана Бандеры назван целый проспект? На то, что местные власти Тернополя назвали стадион в городе именем приспешника Бандеры - Шухевича?

Даже Польша и Израиль публично осудили действия местечковых чинуш Тернополя. Но только не Зеленский. Потому, что он просто марионетка, за ниточки которого дергает Вашингтон. И поэтому, если США и Британии понадобится срочная эскалация конфликта с Россией, чтобы срочно вмешиваться, оказывать "помощь" и вводить новые санкции против нашего северного соседа - я уверен, Зеленский отважится на такой шаг.

Александр Потемкин.

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