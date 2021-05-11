Мир ОБНОВЛЯЕТСЯ Неизвестные ворвались в школу Казани и открыли стрельбу, прогремел взрыв, есть жертвы и раненые

2021-05-11 10:41

В Казани (республика Татарстан) неизвестные ворвались в гимназию и открыли стрельбу. В результате один человек погиб, один ранен, сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям ресурса Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранение.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что известно о как минимум трех пострадавших.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что после стрельбы в школе произошел взрыв. Один из стрелков выпрыгнул из окна, другой остался в здании.

ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» также сообщают, что одним из тех, кто устроил стрельбу, является 17-летний подросток, его задержали. Однако телеграмм-канал Baza сообщает, что задержанному напавшему 19 лет.

В министерстве образования Татарстана подтвердили, что в настоящий момент проводится эвакуация. Здание и вся территория вокруг школы оцеплены прибывшими бойцами росгвардии.