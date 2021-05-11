Мир ОБНОВЛЯЕТСЯ Неизвестные ворвались в школу Казани и открыли стрельбу, прогремел взрыв, есть жертвы и раненые

2021-05-11 10:41

В Казани (республика Татарстан) неизвестные ворвались в гимназию и открыли стрельбу. В результате один человек погиб, один ранен, сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям ресурса Mash, в школу зашли двое неизвестных с оружием и открыли огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранение.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что известно о как минимум трех пострадавших.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что после стрельбы в школе произошел взрыв. Один из стрелков выпрыгнул из окна, другой остался в здании. 

ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» также сообщают, что одним из тех, кто устроил стрельбу, является 17-летний подросток, его задержали. Однако телеграмм-канал Baza сообщает, что задержанному напавшему 19 лет.

В министерстве образования Татарстана подтвердили, что в настоящий момент проводится эвакуация. Здание и вся территория вокруг школы оцеплены прибывшими бойцами росгвардии. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Завершилось расследование по резонансному делу о взрывах на военных складах в Сватово

2021-05-07 19:28

Атака на склады боеприпасов в Чехии: дело о взрывах во Врбетице получило новый поворот

2021-05-05 13:02

В Харькове из-за взрыва зарядки подростку оторвало пальцы

2021-05-03 20:40

МИД Болгарии срочно вызвал на ковер российского посла

2021-04-29 10:22

Еще новости в разделе "Мир"

Twitter заблокировал аккаунт за копирование сообщений Трампа

2021-05-11 14:00

В Дании огласили приговор российскому ученому, которого обвинили в шпионаже

2021-05-11 12:01

Во время штурма школы в Казани спецназ ликвидировал стрелка, захватившего заложников

2021-05-11 11:22

Вооруженное нападение на школу в Казани: подросток удерживает заложников

2021-05-11 11:04
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Twitter заблокировал аккаунт за копирование сообщений Трампа 2021-05-11 14:00
В Дании огласили приговор российскому ученому, которого обвинили в шпионаже 2021-05-11 12:01
Во время штурма школы в Казани спецназ ликвидировал стрелка, захватившего заложников 2021-05-11 11:22
Вооруженное нападение на школу в Казани: подросток удерживает заложников 2021-05-11 11:04