Детали Политические репрессии против Медведчука ‒ результат того, что власть увидела, насколько подавляющее большинство поддерживает его идеи

2021-05-11 18:14

Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», являются местью и расправой над председателем Политсовета самой крупной оппозиционной партии ‒ «Оппозиционной платформы – За жизнь». Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность.

9 мая «Оппозиционная платформа – За жизнь» провела массовые акции по всей Украине, активное участие в которых принял и Виктор Медведчук, продемонстрировав, что он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев.

Власть убедилась, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет отстаивать эту идею так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

9 мая власть убедилась, что идеи «Оппозиционной платформы – За жизнь» разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине.

Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти. В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих.