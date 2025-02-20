Политика Послы стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против рф

2025-02-20 08:26

Послы стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против россии в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины. Об этом сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети X.

"ЕС только согласовал новый пакет санкций против России. 16 с момента полномасштабного вторжения в Украину три года назад. Официально будет одобрен министрами иностранных дел ЕС в понедельник", - написал он.

Эту информацию подтвердил высокопоставленный европейский дипломат в комментарии для Интерфакс-Украина. По его словам, это решение – "четкий сигнал со стороны ЕС: наша линия остается неизменной".

"Мы продолжаем поддерживать Украину и продолжаем применять санкции против российского агрессора, потому что это правильно, защищая международные правила и порядок и защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул он.

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