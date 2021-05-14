Фото-видео фото Любимая женщина Пабло Пикассо ушла с молотка за 103,4 миллиона долларов

2021-05-14 22:12

Картина Пабло Пикассо "Женщина, сидящая у окна", или, как ее еще называют Мари-Терез, ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за огромную сумму - 103,4 миллиона долларов. Торги данного портрета длились всего 19 минут.

На картине изображена возлюбленная живописца Мария-Тереза Вальтер. Женщина считается одной из самых известных муз в современном искусстве.

Портрет выполненв 1932 году маслом. Размер холста 146×114 см. Картина не единствення в своем роде, как известно, Пикассо создал целую серию портретов своей возлюбленной.