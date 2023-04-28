Мир Папа Римский Франциск впервые разрешит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов

2023-04-28 20:34

Папа Римский Франциск впервые разрешит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов, которая состоится в октябре. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пять монахинь будут иметь право голоса в Синоде, который является папским совещательным органом. Раньше женщинам разрешалось присутствовать на собрании только в качестве наблюдателей.

Папа Франциск также объявил, что право голоса будет распространено и на 70 избранных членов религиозного сообщества, которые не являются клириками, что позволит Синоду перестать быть собранием исключительно церковной иерархии.

Папа Римский надеется, что половиной из них будут женщины. Также был сделан акцент на привлечение молодежи.