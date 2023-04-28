Мир Папа Римский Франциск впервые разрешит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов

2023-04-28 20:34

Папа Римский Франциск впервые разрешит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов, которая состоится в октябре. Об этом сообщает BBC.

 Отмечается, что пять монахинь будут иметь право голоса в Синоде, который является папским совещательным органом. Раньше женщинам разрешалось присутствовать на собрании только в качестве наблюдателей.

Папа Франциск также объявил, что право голоса будет распространено и на 70 избранных членов религиозного сообщества, которые не являются клириками, что позволит Синоду перестать быть собранием исключительно церковной иерархии.

Папа Римский надеется, что половиной из них будут женщины. Также был сделан акцент на привлечение молодежи.

subscriber subscriber

Еще по теме

Папа Римский Франциск назвал войну рф в Украине геноцидом украинского народа

2022-11-25 10:27

Папа Римский Франциск на фоне войны в Украине заявил о необходимости реформирования ООН

2022-10-19 15:38

Папа Римский Франциск благословил оружие для Украины и его поставки от стран-союзников

2022-09-19 10:26

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на неожиданные слова Папы Римского о войне в Украине

2022-06-17 20:34

Еще новости в разделе "Мир"

Папа Римский Франциск впервые разрешит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов

2023-04-28 20:34

Министр транспорта Франции признался, что имеет одесские корни

2023-04-28 16:45

Израиль продлил сроки пребывания граждан Украины и снизил ограничения по трудоустройству

2023-04-28 13:30

Центр по борьбе с дезинформацией Турции опроверг сообщение об инфаркте Эрдогана

2023-04-27 23:02
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Папа Римский Франциск впервые разрешит женщинам голосовать на всемирной встрече епископов 2023-04-28 20:34
Министр транспорта Франции признался, что имеет одесские корни 2023-04-28 16:45
Израиль продлил сроки пребывания граждан Украины и снизил ограничения по трудоустройству 2023-04-28 13:30
Центр по борьбе с дезинформацией Турции опроверг сообщение об инфаркте Эрдогана 2023-04-27 23:02