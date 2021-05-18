Спорт Милевский окончательно покидает Минай – ветеран не исключает вариант с завершением карьеры

2021-05-18 21:40

Известный украинский нападающий Артем Милевский летом покинет закарпатский клуб "Минай", который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги.

Об этом сообщил агент форварда Артем Панков в интервью "Футбол NEWS".

"У нас были договоренности с руководством клуба, если "Минай" вылетает из УПЛ, то Артем уходит. Я не считаю, что переход Милевского в закарпатский клуб был ошибкой. Наоборот, возвращение в чемпионат Украины - большой плюс", - сказал Панков.

36-летний Милевский перешел в "Минай" в декабре 2020 года. В составе закарпатского клуба он провел 10 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Большую часть своей карьеры Милевский провел в киевском "Динамо". В клубе у него неоднократно возникали проблемы из-за несоблюдения спортивного режима. Также форвард выступал за "Борисфен-2", "Газиантепспор" (Турция), "Хайдук" и "Сплит" (оба - Хорватия), "Конкордию" (Румыния), "Тосно" (Россия), "Динамо-Брест" (Беларусь), "Кишварду" (Венгрия) и вновь "Динамо-Брест". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.