Спорт Легенда англійського футболу Вейн Руні визначив клуб, де готовий працювати навіть помічником тренера

2026-02-17 14:43

Легенда англійського футболу назвав клуб, в якому він би без вагань погодився на роль помічника.

У подкасті колишній нападаючий Вейн Руні поділився своїми думками про своє майбутнє.

Ексгравець Манчестер Юнайтед зазначив, що надає перевагу ролі асистента тренера, а не головного наставника, проте готовий стати помічником лише у двох клубах.

"Напевно, єдині два клуби, куди я б повернувся як асистент головного тренера, - це Евертон і Юнайтед, тому що це два клуби, які близькі моєму серцю", - заявив він.

Нагадаємо, що протягом своєї тренерської кар'єри Руні очолював Дербі Каунті, Ді Сі Юнайтед, Бірмінгем і Плімут.