До півзахисника Динамо Миколи Шапаренка проявили інтерес Штутгарт, Фіорентина, Ніцца, Олімпіакос, Галатасарай і Трабзонспор

2025-10-25 09:32

Клуби з Німеччини, Італії, Франції, Греції та Туреччини проявляють інтерес до півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка, повідомляє Legioners.ua.

Згідно з наявними даними, за 27-річним футболістом спостерігають такі команди, як Штутгарт, Фіорентина, Ніцца, Олімпіакос, а також турецькі клуби Галатасарай і Трабзонспор.

Зазначається, що контракт Шапаренка з Динамо діє до вересня 2026 року. Невідомо, чи зацікавлений гравець у його продовженні.

За 9 турів в УПЛ півзахисник зіграв у семи матчах, де забив 2 голи і зробив 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше захисник Динамо Олександр Караваєв заявляв, що Шапаренко досяг тієї форми, у якій зможе проявити себе у досить сильних чемпіонатах.