Спорт Сегодня финал Кубка Италии: туринский "Ювентус" против "Аталанты" из Бергамо

2021-05-19 11:39

Сегодня вечером туринский "Ювентус" и "Аталанта" из Бергамо разыграют футбольный Кубок Италии.

"Аталанта" только недавно вошла в компанию итальянских и европейских топ-клубов. Но последний раз они брали трофей аж 1963 году. А еще на счету у "Аталанты" три проигранных финала Кубка. "Ювентус" - главная команда страны, поэтому Кубков у него больше всех. 13 раз "Юве" выигрывал финалы, а еще в шести - проиграл. В том числе, и впрошлом году.

Немалое внимание в поединке будет к полузащитнику сборной Украины Руслану Малиновскому, который набрал невероятную форму и возглавил гонку ассистентов в Серии А. Уже 10 матчей подряд Малиновский либо забивает сам либо помогает это сделать другим. Такая игра украинца позволила "Аталанте" обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

КОГДА : 19 мая, 22:00

ГДЕ: Реджо-нель-Эмилия, "Стадио Мапеи"

СТАТУС: Кубок Италии, финал

КЛУБЫ: "Аталанта" - "Ювентус"

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Смотреть поединок онлайн можно на канале "Сетанта".

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ: Аж 136 матчей провели между собой "Аталанта" и "Ювентус". Историческое преимущество у Турина - 72 победы против 16-ти. Но в этом сезоне у "Юве" обыграть команду Гасперини не удалось. В Турине была ничья 1:1, а в домашнем матче "Аталанта" добыла минимальную победу благодаря голу украинца Малиновского на последних минутах.