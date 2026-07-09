Спорт Туринський Ювентус знову повернувся до питань трансферу форварда збірної Франції

2026-07-09 12:29

Ювентус знову проявляє інтерес до Рандаля Коло Муані, повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадуємо, що французький нападник виступав у Турині на правах оренди, забивши десять голів у двадцяти іграх.

Проте Ювентусу не вдалося досягти угоди про придбання футболіста ні взимку, ні влітку, і він переїхав до Тоттенгема.

У Лондоні у Коло Муані статистика значно погіршилася. За весь сезон француз відзначився лише дев’ятьма гольовими діями у 42 матчах.

Однак у Ювентусі досі вірять у можливості нападника і готові відкрити новий раунд переговорів з ПСЖ.