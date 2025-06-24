Спорт Один з найкращіх футболістів світу Поль Погба зізнався, що абсолютно розчарований відношенням Ювентусу

2025-06-24 09:25

Французький футболіст Поль Погба поділився, що не отримав належної підтримки від клубу після свого відсторонення, що стало для нього глибоким розчаруванням.

Погба для TF1 відзначив, що ситуація виявилася для нього справжнім ударом. Рішення про відлучення від футболу він сприйняв як вирок, який було накладено без будь-якого суттєвого спілкування чи пояснень. Гравець зізнався, що емоційно він був зовсім не готовий до такого повороту подій. Окрім цього, йому довелося покинути Турин через вплив ситуації на його сім’ю. За словами футболіста, щоденні поїздки повз тренувальну базу з дітьми, які питали про його повернення на поле, стали для нього надто важким випробуванням.

Незважаючи на те, що формально він залишався гравцем Ювентуса, клуб відмовився надати запитувану допомогу, чи то медичну підтримку, чи персонального тренера. Погба підкреслив, що відсутність розуміння з боку команди і така дистанція сильно поранили його, особливо враховуючи відсутність особистих конфліктів із клубом.

Завершенням цієї непростої історії стало розірвання контракту з Ювентусом у листопаді минулого року. Нагадаємо, що у вересні 2023 року у футболіста було виявлено позитивний тест на тестостерон, за що він отримав чотирирічну дискваліфікацію. Однак у результаті апеляції Спортивний арбітражний суд скоротив термін відсторонення до 18 місяців. Таким чином, з березня 2025 року Полю Погба дозволено повернутися до професійного футболу.