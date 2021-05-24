Коронавирус Медики в сговоре с турфирмами торговали фальшивыми ПЦР-тестами - СБУ

2021-05-24 20:20

 

Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2.

Источник: СБУ

Детали: Указано, что организовали сделку медработники одного из областных учреждений.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчиками были люди, которые планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку, отмечают в СБУ.

Стоимость одной справки у "дельцов" колебалась до 1000 грн, в зависимости от срочности ее получения.

По оперативным данным спецслужбы, противоправное схема существовала с нчала 2021 года, ежедневно выдавалось в среднем 5 поддельных справок.

Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

Дословно СБУ: "В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Павлоградского окружной прокуратуры".

Дополнительно: В пресс-центре СБУ "Украинской правде" уточнили, что справки делали всем желающим, но поскольку "клиенты" были преимущественно из местных турфирм, территориально незаконная схема охватывала всю Днепропетровскую область.

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