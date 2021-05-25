Детали "Шахтер" объявил о назначении нового главного тренера

2021-05-25 19:00

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" назначен итальянец Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Итальянский специалист подписал с "Шахтером" контракт, который будет действовать до лета 2023 года. Зарплата тренера, по некоторым данным, составит два миллиона евро в год. Де Дзерби уже прилетел в Киев и в ближайшие дни ознакомится с инфраструктурой "Шахтера" - тренировочным комплексом в Святошино и стадионом НСК "Олимпийский", на котором "горняки" проводят домашние матчи.

41-летний Де Дзерби ранее тренировал итальянские клубы "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Лучшим достижением тренера является восьмое место в чемпионате Италии.