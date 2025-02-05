Спорт Шахтер предложил за перспективного 18-летнего бразильского форварда 17 миллионов евро

2025-02-05 10:29

Шахтер работает над приобретением нападающего бразильского Флуминенсе Кауана Элиаса, за которым наблюдал последние два года.

Как сообщает Globo, донецкий клуб уже сделал свое предложение по 18-летнему футболисту. "Горняки" готовы заплатить за форварда 17 миллионов евро.

Также для бразильского клуба предусмотрены два миллиона евро в виде бонусов и сохранение 10% прав на игрока.

Сейчас стороны обсуждают озвученные условия, чтобы определить, будут ли продолжены переговоры.

Элиас является воспитанником Флуминенсе. За первую команду бразильского клуба нападающий дебютировал в мае 2023 года и провел за это время 47 матчей во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами.

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