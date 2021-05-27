Мир Лукашенко и Путин обсудят возможную передачу девушки Протасевича России

2021-05-27 22:00

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая затронут тему гражданки РФ Софии Сапеги, которая была задержана в Минске вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. Об этом сообщает ТАСС.

Детали

В четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос по поводу задержанной гражданки России в Минске будет обсуждаться на встрече. При этом, он ответил, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги из Беларуси в Россию.

Цитата

"Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом Ryanair. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске”, - сказал он.

Песков отметил, что основным вопросом для обсуждения остается экономические отношения стран.

Напомним

Гражданка России София Сапега была задержана 23 мая вместе с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Самолет авиакомпании Ryanair заставили приземлиться под предлогом заминирования.

Софию Сапегу арестовали на два месяца. Сейчас она находится в СИЗО КГБ в Минске, где 25 мая состоялся ее допрос. Ранее в тот же день в МИД России без указания деталей сообщили, что София Сапега подозревается в совершении некоторых преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси “в период с августа по сентябрь 2020 года”.