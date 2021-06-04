Детали Михаил Островский: Деньги Ахметова, Пинчука, Порошенко, Коломойского, Яценюка идут на финансирование терроризма. СБУ обязана возбудить уголовные дела

2021-06-04 13:50

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью заявил, что украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский, Яценюка торгуют с Россией, которая затем эти деньги отправляет на поддержку ОРДЛО.Это прямое финансирование терроризма, и СБУ обязана возбудить уголовные дела, а СНБО – наложить санкции на олигархов. Это было бы логично и справедливо, но Зеленский никогда не пойдет против тех, из чьих рук кормится его власть.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявляет, что Украина уже при власти Зеленского в 2020 году купила у России 9 млн тонн угля, и за счет этих денег Россия в том числе оказывает гуманитарную поддержку Донбассу. Разве это не доказательства финансирования терроризма?

Из-за двойных стандартов Зеленского смеются даже в России. Козак иронизирует, что «по этой логике, все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Владимировичем Медведчуком».

А ведь так и есть. Украина сама финансирует ОРДЛО, покупая товары у России. Но наше всесильное СНБО закрывает на это глаза. Видимо, потому что торгуют с РФ «важные» люди. Козак среди таких назвал Ахметова, Пинчука, Порошенко, Коломойского, Яценюка. Действительно, против них санкции Зеленскому вводить не с руки – эти олигархи финансируют зеленую власть, а она за это дает добро на торговлю с «агрессором».

Несмотря на введенные Киевом против Москвы псевдосанкции, торговый оборот между странами составил около 10 млрд долларов.

Так, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, по итогам 2020 года из Россию в Украину поставили 9 млн тонн угля, из которых почти 80% угля было поставлено металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% — для энергетики. В 2020 году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России, — сообщил Новак

В первом квартале 2021-го этот показатель вырос на 1,5% в ценовом выражении и на 20% — в объемном. А с этим выросли и доходы и придворных олигархов Зеленского. Так, к примеру, состояние Ахметова, например, за прошлый год выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов. Активы Пинчука увеличились с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов.

Вот такое избирательное правосудие Зеленского. Медведчуку за оппозиционную деятельность и усилия по окончанию войны – санкции и домашний арест. А тем, кто покупает у России уголь и фактически финансирует ОРДЛО, — места на вершине списка Форбс и полное благословление Банковой.

Михаил Островский

Источник

Редакция может не разделять точки зрения автора.