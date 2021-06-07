Детали АНОНС У музеї історії Києва відкрилася виставка "4ЧІСЛА. Лемніската"

2021-06-07 13:34

В музейно-виставковому центрі сучасного мистецтва Музею історії Києва представили виставку Оксани Брензович "4ЧИСЛА. ЛЕМНІСКАТА".

Художниця з Ужгорода почала малювати лише два з половиною роки тому. І захоплення почалося з відвідування майстер-класу, що зараз стало дуже популярним в Україні. Сьогодні Оксана Брензович вже має в своєму творчому доробку декілька персональних виставок, понад 150 робіт, одну з яких придбала, наприклад, пані посол Аргентини в Україні.

«Виставка Оксани Брензович – свято. Свято для того, хто любить Карпати, хто хоч раз у житті бачив захід сонця на полонині та оту дивну розтяжку кольору на далеких горах. Свято для того, хто любить та відчуває живопис. Давні піфагорійці вважали, що числа відбивають гармонію Космосу. Чого нам зараз не вистачає – так це гармонії. І живопис Оксани тут – як ліки. Надивишся її диво-картини – і стає так затишно, спокійно, гармонійно. Відчуваєш себе щасливим.», – зазначає мистецтвознавець Олексій Титаренко.

У виставковому центрі Музею історії Києва можна побачити зовсім нові картини, підготовлені спеціально для цієї виставки. «В мене є власний бізнес, я - мати трьох дітей, в мене мало часу, тому я працюю дуже швидко», - розказала про підготовку творів мисткиня.

«Це справжній дар», - так прокоментувала творчість художниці Тетяна Костенко, перший заступник генерального директора музею.

Лемніската – це стрічка або ж алгебрична крива, яка нагадує знак безкінечності. Саме наскрізною стрічкою у цьому циклі робіт проходить цифра 8, яка в горизонталі і є символом нескінченності. А ще цей символ можна трактувати як відродження, цикл безкінечних перетворень.

Роботи з нового циклу «Лемніската» Оксани Брензович – це своєрідне сакральне перетворення чогось простого, такого знайомого, у щось нереальне та навіть потойбічне. Художниця ніби намагається віднайти паралель між буденним життям та символізмом чисел.

Не всі роботи в експозиції мають назву. Таким чином, споглядаючи картини художниці, ми можемо згадати якісь фрагменти особистих історій, пережиті миті чи просто пофантазувати. Адже у кожного з нас є певні асоціації з тим чи іншим числом. До речі, художниця не обмежилась тільки фарбами на полотні. Також вона випустила серію хусток з принтами її картин, що особливо зацікавило жінок.

Виставка триватиме до 16 червня.