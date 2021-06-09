Мир Девушке Протасевича удалось передать близким письмо из изолятора КГБ Беларуси

2021-06-09 10:41

Семья задержанной девушки белорусского оппозиционера Романа Протасевича Софьи Сапеги получила от нее первые письма из СИЗО КГБ. Об этом сообщает BBC News в среду, 9 июня.

"Только что дочитала "Тревожное счастье" И. Шамякина. 600 стр. за три дня", - рассказала девушка и попросила не винить Протасевича в ее задержании.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", - добавила она.

Софья Сапега отметила, что если бы не арест, она должна была бы защитить магистерскую работу, отправиться с Романом в ресторан.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair, следующий из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

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В США решают, что делать после окончания строительства "Северного потока-2" 2021-06-08 21:20