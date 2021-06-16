Мир В Лос-Анджелесе нашли мертвой порнозвезду, снявшуюся топлес возле фрески памяти Джорджа Флойда

2021-06-16 15:44

В Лос-Анджелесе нашли мертвой 27 летнюю Дакоту Скай (настоящее имя - Лорен Скотт), звезду фильмов для взрослых.

Как сообщает Daily Mail, несколько недель назад на девушку обрушилась волна хейта за фото топлес на фоне фрески с убитым Джорджем Флойдом

Женщина, представившаяся тетей порнозвезды, заявила, что свою роль в этой трагедии могло сыграть злоупотребление психоактивными веществами.

«Лорен была из крайне неблагополучной семьи, связанной с наркотиками, алкоголем, физическим, эмоциональным, словесным и сексуальным насилием. Она умерла почти ровно через два года после смерти своей матери, моей младшей сестры, которая была вызвана зависимостью и алкоголизмом», - рассказала Линда Арден.