Мир В Лос-Анджелесе нашли мертвой порнозвезду, снявшуюся топлес возле фрески памяти Джорджа Флойда

2021-06-16 15:44

В Лос-Анджелесе нашли мертвой 27 летнюю Дакоту Скай (настоящее имя - Лорен Скотт), звезду фильмов для взрослых.

Как сообщает Daily Mail, несколько недель назад на девушку обрушилась волна хейта за фото топлес на фоне фрески с убитым Джорджем Флойдом

Женщина, представившаяся тетей порнозвезды, заявила, что свою роль в этой трагедии могло сыграть злоупотребление психоактивными веществами.

«Лорен была из крайне неблагополучной семьи, связанной с наркотиками, алкоголем, физическим, эмоциональным, словесным и сексуальным насилием. Она умерла почти ровно через два года после смерти своей матери, моей младшей сестры, которая была вызвана зависимостью и алкоголизмом», - рассказала Линда Арден.

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В Лос-Анджелесе нашли мертвой порнозвезду, снявшуюся топлес возле фрески памяти Джорджа Флойда 2021-06-16 15:44
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Израильские самолеты атаковали военные объекты ХАМАС в секторе Газа 2021-06-16 10:03