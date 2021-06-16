Мир Епископом христианских конфессии впервые в истории избран открытый трансгендер

2021-06-16 12:40

В США первый открытый трансгендер избран епископом одной из христианских конфессий. Как сообщает издание Іnsider, сейчас Меган Рорер служит пастором в лютеранской церкви в Сан-Франциско. А уже в сентябре он приступит к своим обязанностям как епископ в Евангелическо-лютеранской церкви Сьерра-Тихоокеанского региона.

Это одна из крупнейших христианских конфессий в Америке, которая насчитывает около 3,3 млн прихожан. Преподобный также был первым открытым транссесксуалом, который стал пастором в лютеранской церкви. Тем не менее, по слова Марго, он был шокирован и приятно удивлен новостью, что его избрали епископом, пишет world.comments.

Пастор отметил, что очень хочет, чтобы его история не только бросила вызов некоторым представлениям о христианской общине, но и помогла людям расширить свои творческие возможности.

Марго Рорер также рассказал, как еще в студенческие годы столкнулся с насмешками, унижениями, преследованиями и жестокостью со стороны многих людей. Некоторые даже цитировал якобы слова из Библии и говорили, что таким как Марго лучше умереть. Однако, по словам пастора, жестокость не изолировала его и не заставила отказаться от веры, а наоборот подтолкнула его к более глубокому изучению религии.