Украина Поборы в школе никуда не делись: эксперты рассказали, как родителям противостоять "хотелкам" школ и детсадов

2021-06-22 22:00

Через пару месяцев образовательного тайм-аута украинские ученики вновь вернутся за парты уже в новом учебном году. Такая рокировка – традиционная пора школьных поборов "на нужды класса". Эксперты рассказали, как можно бороться с поборами в коммунальных образовательных учреждениях.

Об этом пишет “Апостроф”.

За собственные деньги родители школьников покупают практически все: от штор и мыла в туалеты до телевизоров, проекторов и другой дорогостоящей техники. И это при том, что коммунальные учебные учреждения уже финансируются из наших налогов.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предложил написать заявление директору школы с просьбой сообщить: какие запросы на материально-техническое обеспечение учреждения образования были направлены основателю этого учреждения образования и какие были ответы на эти запросы.

“Идея в том, чтобы родители постоянно контролировали: обращается ли директор школы с запросами к основателю. Если не обращается, то нужно писать заявления основателю: какие запросы поступали и знает ли основатель о потребностях учреждения образования, а если не знает, то родители могут об этом сообщить”, - объяснил Горбачев.

Это не значит, что родителям нужно "наезжать" на директора. Напротив, по словам юриста Романа Бондаренко, родители должны объединиться с администрацией учебного заведения.

"Лучше не обвинять друг друга, а объединяться и обращаться в органы местной власти относительно финансирования. Перед этим необходимо провести инвентаризацию, составить дефектные акты, например, по школе, и определить что необходимо”, - сказал "Апострофу" Бондаренко.

По его словам составление актов станет основанием для бюджетного запроса, который директор подаст в управление образования. Если регулярно из года в год заниматься этой работой, то можно добиться проведения текущих ремонтов, и не будет необходимости обращаться за взносами к родителям.

В случае, если руководство школы намеренно пытается вытянуть деньги с родителей, потому что не хочет заниматься волокитой с документами, следует написать заявление директору о том, что в его учреждении образования происходит принудительный сбор средств, и попросить его запретить.

“Если директор не реагирует и не издает такой указ, нужно обращаться с заявлением в управление образования. В заявлении нужно указать, что директор не реагирует на обращения. Но если и в управлении образования ничего не делают, то нужно написать заявление в полицию о вымогательстве средств", - добавил юрист.