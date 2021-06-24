Украина Украина - Швеция: букмекеры назвали победителя матча

2021-06-24 21:00

Сборная Украины по футболу не прощается с Евро 2020 и вышла из группы C с третьего места в плей-офф. Это произошло благодаря победе Швеции над Польшей и Испании над Словакией. Теперь подопечные Андрея Шевченко встретятся в 1/8 со сборной Швеции.

Букмекеры уже оценили шансы на победу в этой игре украинцев. Эксперты Parimatch считают, что Украина проиграет в этом матче.

На то, что Швеция выиграет у Украины идет коэффициент 2,41.

На победу Украины идет коэффициент 3,35.

На то, что будет ничья - 3,20.

Когда и где пройдет игра

Матч Украина - Швеция состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания, Шотландия) на "Хэмпден Парке". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф. Наша команда вместе с тренерами и персоналом смотрели игры Испании и Швеции в холле отеля в Бухаресте, где находится лагерь команды.

После того как шведы забили победный третий гол в конце матча с Польшей, украинская делегация поняла, что сборная Украины проходит в плей-офф. Украинская делегация начала радоваться и кричать.