Украина Большинство отстраненных месяц назад сотрудников Гостаможни восстановлены в должностях

2021-06-25 10:22

Большинство отстраненных от выполнения обязанностей сотрудников Государственной таможенной службы восстановлены в должностях.

Как сообщает Zaxid.net, речь идет о 127 из 150 лиц.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - заявили в Гостаможне.

В то же время, по ее данным, в отношении 22 должностных лиц территориальных органов ГТСУ дисциплинарные производства продолжены.

Напомним, в апреле после решения СНБО по контрабандистам были отстранены от должностей более 100 сотрудников ГТСУ, включая руководителей таможен и таможенных постов.