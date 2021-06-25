Украина Большинство отстраненных месяц назад сотрудников Гостаможни восстановлены в должностях

2021-06-25 10:22

Большинство отстраненных от выполнения обязанностей сотрудников Государственной таможенной службы восстановлены в должностях. 

Как сообщает  Zaxid.net, речь идет о 127 из 150 лиц.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - заявили в Гостаможне.

В то же время, по ее данным, в отношении 22 должностных лиц территориальных органов ГТСУ дисциплинарные производства продолжены.

Напомним, в апреле после решения СНБО по контрабандистам были отстранены от должностей более 100 сотрудников ГТСУ, включая руководителей таможен и таможенных постов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США раскрыли схему контрабанды тепловизоров и оптических прицелов в РФ

2021-06-22 14:42

В Одессе СБУ разоблачила международную группировку промышлявшую перевозкой мигрантов и оружия

2021-06-10 15:04

Отношения между Украиной и Россией могут быть восстановлены: Кравчук назвал единственное условие

2021-05-09 11:00

МИД срочно отозвал из Польши дипломатов, пойманных на контрабанде золота и сигарет

2021-03-01 10:14

Еще новости в разделе "Украина"

Большинство отстраненных месяц назад сотрудников Гостаможни восстановлены в должностях

2021-06-25 10:22

В Украине рекорд вакцинации: за сутки привиты от COVID-19 более 96 тысяч граждан

2021-06-25 10:03

В Украине снова подорожали розничные цены на бензин и дизтопливо

2021-06-24 21:20

Украина - Швеция: букмекеры назвали победителя матча

2021-06-24 21:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Большинство отстраненных месяц назад сотрудников Гостаможни восстановлены в должностях 2021-06-25 10:22
В Украине рекорд вакцинации: за сутки привиты от COVID-19 более 96 тысяч граждан 2021-06-25 10:03
В Украине снова подорожали розничные цены на бензин и дизтопливо 2021-06-24 21:20
Украина - Швеция: букмекеры назвали победителя матча 2021-06-24 21:00