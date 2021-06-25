Детали Обыски у родных Медведчука ведутся на основании сфальсифицированных пленок, из СБУ сделали клоунов на подтанцовке

2021-06-25 14:23

Существуют так называемые "пленки Бигуса", на основании которых ведется уголовное дело против главы политсовета ОПЗЖ. Пленки, подлинность которых не подтверждает ни одно ведомство

Оригинал на сайте Newsone

Когда Зеленский просыпается и осознает, что он полный ноль по жизни, ему хочется "наказать" тех, кто "причастен" к его неудачам. А случается это почти каждый день. Поэтому и сегодня утро началось с обысков у родных лидера оппозиции Медведчука.

Отмотаем немного в начало. Существуют так называемые "пленки Бигуса", на основании которых ведется уголовное дело против главы политсовета ОПЗЖ. Пленки, подлинность которых не подтверждает ни одно ведомство. Никто не берет на себя ответственность за их авторство, не подозрительно ли, что никто не хочет урвать такой лакомый кусок и получить награды/премии? Более того, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что спецслужбе и Генпрокуратуре о существовании этих записей не было известно.

Есть даже в какой-то степени юморное видео, которое разместил нардеп Ренат Кузьмин, где показано, как подобные "пленки" может создать любой школьник. Там на видео "Путин награждает Баканова" и еще много интересного. За такую же "детскую нарезку" "пленок Бигуса" Зеленский и наградил экспертов СБУ, которые признали эти пленки "подлинными". Интересно, им самим не смешно? Это ведь полный абсурд.

Так вот на основании этой безделицы целые группы СБУ и ГБР (да, других дел у них нет) с утра заваливаются с обысками в партийный офис (но это еще пол беды), она приходят к теще Медведчука – матери Оксаны Марченко. Стыд и позор – что тут еще добавишь?

Грустно жить в стране, где президент решил, что он царь и Бог. Решил, что он единоличный управленец и его власть стоит выше судов. Но не он первый, и, скорее всего, не последний. Только самое время Зеленскому задуматься над тем, как заканчивали такие его "попередники".