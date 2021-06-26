Детали Более 60% украинцев считают, что преследование Медведчука - это попытка власти отвлечь внимание от реальных проблем, - опрос

2021-06-26 17:45

Преследование властью лидера оппозиции Виктора Медведчука - это попытка чиновников отвлечь внимание украинцев от реальных проблем. Так считают 62,8% респондентов, опрошенных в рамках социологического исследования, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

При этом 58,5% украинцев заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука в течение нескольких последних недель.

32,6% уверены, что решение суда в отношении оппозиционера несправедливо, мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. А 31,2% считают, что Медведчука должны были отпустить в зале суда. При этом 52,8% респондентов уверены, что судебный процесс будет затянутым, без реального решения, и 31,7% считают, что суд закончится оправдательным приговором.

55,6% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. При этом 65,8% респондентов считают, что все эти события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Социологический опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).