Детали Более 60% украинцев считают, что преследование Медведчука - это попытка власти отвлечь внимание от реальных проблем, - опрос

2021-06-26 17:45

 

Преследование властью лидера оппозиции Виктора Медведчука - это попытка чиновников отвлечь внимание украинцев от реальных проблем. Так считают 62,8% респондентов, опрошенных в рамках социологического исследования, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

При этом 58,5% украинцев заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука в течение нескольких последних недель.

32,6% уверены, что решение суда в отношении оппозиционера несправедливо, мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. А 31,2% считают, что Медведчука должны были отпустить в зале суда. При этом 52,8% респондентов уверены, что судебный процесс будет затянутым, без реального решения, и 31,7% считают, что суд закончится оправдательным приговором.

 

55,6% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. При этом 65,8% респондентов считают, что все эти события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

 

Социологический опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

Опрошены 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

Источник: 112.ua
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