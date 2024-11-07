ВОЙНА В Украине Почти половина украинцев сегодня вынуждены экономить на еде

2024-11-07 11:34

Чуть меньше половины украинцев (44%) при покупке продовольствия чаще пытаются покупать более дешевые продукты, несмотря на качество. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

Впрочем, 45% респондентов сообщили, что могут позволить себе покупать более качественные и более дорогие продукты, а еще 11% опрошенных не смогли дать однозначного ответа.

Исследование показало, что с начала полномасштабного вторжения возросла доля граждан, едва сводящих концы с концами - 12% по сравнению с 9% в 2021 году.

Также уменьшилось количество живущих на достаточном уровне, но с трудом покупает вещи длительного пользования, такие как мебель или бытовая техника (с 44% до 41%).

Кроме того, по сравнению с 2005 годом увеличилась доля граждан, живущих за счет зарплаты (с 38% до 54%), и уменьшилась доля тех, кто получает основные доходы по пенсии или социальным выплатам (с 38% до 29%).

Опрос проводился методом face-to-face на контролируемых правительством территориях Украины, где не ведутся боевые действия, и охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.