Экономика У "Дії" з'явилася нова військова облігація — "Ялта"

2023-04-07 16:33

У застосунку Дія відтепер можна купити ще одну військову облігацію — «Ялта».

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

Купити її можна без комісії, податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно. Вкладники отримають гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року.

Крім «Ялти», у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більшість власників облігації «Енергодар» уже отримали суму вкладу та відсоток.

Кожна гривня з облігації допомагає підтримати економіку країни!

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У "Дії" з'явилася нова військова облігація — "Ялта" 2023-04-07 16:33
Укрзализныця показала самый высокий показатель объемов перевозки с начала войны 2023-04-07 13:30
Дефицит государственного бюджета Украины за месяц резко снизился 2023-04-06 10:27