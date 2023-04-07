У "Дії" з'явилася нова військова облігація — "Ялта"

У застосунку Дія відтепер можна купити ще одну військову облігацію — «Ялта».
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
Купити її можна без комісії, податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно. Вкладники отримають гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року.
Крім «Ялти», у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більшість власників облігації «Енергодар» уже отримали суму вкладу та відсоток.
Кожна гривня з облігації допомагає підтримати економіку країни!