Спорт Засветился на Евро: нападающий сборной Украины может перейти в английский топ-клуб

2021-06-28 19:00

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук попал в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает Voetbal Belgie.

Английский клуб может приобрести украинца в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 20-25 миллионов евро. Впрочем, англичанам придется побороться за Яремчука с "Миланом", "Вест Хэмом", "Вулверхэмптоном", "Вольфсбургом" и "Ниццей".

24-летний Яремчук отлично проявил себя в матчах чемпионата Европы. В трех матчах форвард стал автором двух забитых мячей, а также отдал голевую передачу.

В прошлом сезоне Яремчук в составе "Гента" принял участие в 43 поединках, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до лета 2025 года.