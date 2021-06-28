Украина Петров пост 2021: что можно и нельзя есть с 28 июня, главные запреты и ограничения

2021-06-28 20:40

Петров пост у православных христиан в 2021 году начался 28 июня и продлится до 11 июля включительно

Этот пост был установлен в память в память о том, как святые апостолы Петр и Павел постились, готовясь к всемирной проповеди Евангелия. Поэтому часто его называют Апостольским, или Петропавловским. В народе Петров пост известен как Петровка.

Продолжительность Петропавловского поста каждый год разная, поскольку начинается он через неделю после Троицы, переходящего праздника, а завершается 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла, если праздник попадает не в среду и не в пятницу. В 2021 году Петров пост длится всего 14 дней.

Цель поста – подготовка верующих ко Дню Петра и Павла; самосовершенствование благодаря отказу от некоторых продуктов и поведения, которые могут способствовать греховному состоянию.

В дни поста стоит больше молиться - читать Священное Писание, помнить о великодушии, покаянии, чистых помыслах, доброте, помощи ближним.

Петров пост не относится к разряду строгих. В этот период нельзя есть мясо, яйца, молоко, но в некоторые дни разрешается рыба. Кроме того, желательно отказаться от алкогольных напитков и вредных привычек.

Что можно есть в Петров пост

В понедельник можно есть горячую пищу без масла, к примеру, постные каши.

Во вторник, четверг и субботу разрешается любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

В среду и пятницу необходимо соблюдать строгий пост (сухоядение). В это время многие верующие употребляют в пищу только воду и хлеб. В такие дни не позволены, в том числе, горячие напитки, такие как кофе и компот. Однако на праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) в меню допускается некоторое послабление, в частности разрешается рыба.

В воскресенье также разрешается постная еда с растительным маслом, допускаются блюда из рыбы.

Что нельзя делать в Петропавловский пост

Помимо запрета на употребление определенной пищи есть и другие ограничения в этот период.

Так, во время поста не следует участвовать в развлекательных мероприятиях – праздники рекомендуется отметить скромно, в кругу семьи.

Также стоит посвятить время духовному развитию и борьбе с грехами: прекратить осуждать других, ругаться, завидовать, допускать плохие мысли.

В течение Петропавловского поста играть свадьбу церковь не рекомендует. Правда, разрешается провести роспись в загсе, то есть просто формить документы. Однако совместная жизнь все равно должна начинаться лишь после венчания. А таинство венчания – церковное вступление в брак – в период поста в храмах не совершается.