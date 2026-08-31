Життя На Дніпропетровщині запровадили особливий режим через навалу сарани

2026-08-31 09:31

Нові осередки сарани перелітної зафіксували у Новопокровській громаді Дніпровського району Дніпропетровської області. Про це повідомили у Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Щоб стримати поширення шкідника, тут вже задіяно особливий режим захисту рослин на площі 60 гектарів - у районі ставка в селищі Новопокровка.

Як наголосили у Держпродспоживслужбі, фахівці регулярно обстежуватимуть територію та стежитимуть за чисельністю сарани. Під контролем будуть сільськогосподарські угіддя, пасовища, перелоги, лісосмуги, прибережні зони та занедбані ділянки.

Щоб локалізувати осередки та не допустити подальшого поширення сарани, проводитимуть постійний моніторинг.

Якщо кількість шкідника зростатиме, фахівці можуть застосувати винищувальні заходи. За даними відомства, критичним вважається показник від 2-5 особин на квадратний метр для стадних видів та 10-15 - для нестадних.

У разі досягнення або перевищення встановленого порогу чисельності територію оброблятимуть для недопущення подальшого поширення сарани.

Раніше жителі Одеси масово повідомляли про великих комах, яких спочатку прийняли за сарану. Насправді це виявилися сірі коники, що через яскраве нічне освітлення міста втратили орієнтацію та злетілися до освітлених районів.